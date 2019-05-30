طوباس - قلقيلية 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظتي طوباس و قلقيلية.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت عبيدة هيثم عنبوسي، ونادر صوافطة من مدينة طوباس بعد ان داهمت منزلي ذويهما وتفتيشهما.من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سيف عبد القادر سليم من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية ، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.// انتهى //13:41ت م0026