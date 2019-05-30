تونس 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بأعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة الإسلامية الاعتيادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.وتطرقت في السياق إلى الحديث عن أبرز القضايا التي سيتم مناقشتهما خلال القمم في ظل الظروف الدولية الراهنة.وتحدثت في شان آخر عن دعوة روسيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية لاتخاذ موقف مبدئي يحث واشنطن على سحب قواتها العاجل من سوريا ورفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عنها.وكتبت عن تواصل الإضراب العام لليوم الثاني في السودان الذي دعت له قوى من المعارضة وذلك للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.وتطرقت صحف تونس إلى دعوة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس إلى ضرورة التعجيل بالذهاب نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن خارطة طريق لحوار يفضي إلى توافقات حول مخرج دستوري للازمة الراهنة.وأشارت إلى انطلاق المباحثات لتعيين قادة جدد للمؤسسات الأوروبية بين رؤساء الدول وقادة البرلمان الأوروبي اللذين يخوضون صراعا على السلطة نتائجه غير مؤكدة.// انتهى //13:46ت م0027