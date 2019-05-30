الجزائر 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتصريحات نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اتهم فيها "أطرافا داخلية" تعمل على عرقلة الحوار بين الجزائريين لإيجاد مخارج سريعة للأزمة، داعيًا المواطنين لمنع محاولات اختراق الحراك السلمي بهدف التشكيك في نوايا قيادة الجيش وإطالة عمر الأزمة.وأشارت إلى تباين مواقف الأحزاب السياسية من ندوة الحوار متحدثة عن اشتراطها رحيل بقايا رموز النظام القديم وإبعاد وزارة الداخلية عن تنظيم الانتخابات مستقبلا.وبشأن الملف الليبي، لفتت إلى نفي المبعوث الأممي غسان سلامة انحيازه لأي طرف في الأزمة الليبية، داعيا منظمة الأمم المتحدة للعمل أكثر من أجل الدفع نحو الحلول السياسية في ليبيا.ورصدت في الشأن السوداني، تأكيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، أمس، أن المجلس لا يريد إغلاق باب التفاوض لكنه يشدد على ضرورة مشاركة الجميع، مشيرة إلى استمرار الاضرابات في العاصمة الخرطوم، احتجاجا على تعثر مفاوضات نقل السلطة للمدنيين.//انتهى//13:49ت م0029