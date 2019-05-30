جيزان 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان , المحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بالإمارة باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات المهمة والعاجلة أولًا بأول.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة ، أن أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة ضرورة توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها ، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد السعيد.وقال:" إن سمو أمير المنطقة سيكون متواجدًا على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على الأعمال ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ".// انتهى //13:54ت م0030