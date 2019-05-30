جدة 25 رمضان1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه محمود قريشي ، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية العادية، في دورتها الرابعة عشرة في مكة المكرّمة، المقرر عقدها بعد غد.وتقدم وزير الخارجية الباكستان بالشكر إلى معالي الأمين العام ومنظمة التعاون الإسلامي على الجهد الذي بُذل من أجل عقد القمة الإسلامية الرابعة عشرة، والجهود التي تضطلع بها المنظمة تجاه تعزيز العمل الإسلامي المشترك.وثمن دور المنظمة في عقد اجتماع مجموعة الاتصال حول جامو وكشمير، مؤكداً أن باكستان ستظل داعمة لعمل وأنشطة المنظمة.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، فيما توجه الأمين العام للمنظمة بالشكر إلى الوزير الباكستاني على دعم بلاده لمشاريع وبرامج المنظمة والدور الذي تقوم به باكستان العضو المؤسس خدمة للأمة الإسلامية.// انتهى //15:14ت م0054