المدينة المنورة 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م واسشاركت وحدة العمل التطوعي بجامعة طيبة في تنظيم زيارة النساء إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن البرامج الصيفية التطوعية التي تقدمها الجامعة.وبيّن وكيل جامعة طيبة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود أن 300 طالبة وكذلك 80 طالباً من منسوبي الجامعة شاركوا في تنفيذ برنامجها للعمل التطوعي في موسم رمضان, من خلال تنظيم المصلين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف, والمساندة في تنظيم آلية دخولهم وخروجهم, إلى جانب مشاركة جوالة جامعة طيبة بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //15:19ت م0055