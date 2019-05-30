المدينة المنورة 25 رمضان1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسوصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما-.وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين‪.// انتهى //15:20ت م0056