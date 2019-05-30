الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسبلغ إجمالي الأعمال والمناشط التي نفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة خلال العام الجاري 1440هـ (439.205) مناشط تنوعت في مجال برامج التوعية العلمية والفكرية، وتوزيع المصاحف والمطبوعات، وإقامة الشراكات مع مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية، في إطار رسالة الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.جاء ذلك في تقرير سنوي أصدره الفرع بهذا الشأن، رصد مجمل البرامج والمناشط التي نفذها، حيث بلغ عدد برامج التوعية العلمية والفكرية (152) برنامجاً، ما بين كلمات وندوات ومحاضرات، فيما بلغ عدد المصاحف والمطبوعات التي وزعت (436.787) مصحفاً، وكتيبا، ومطوية، فيما بلغ عدد البرامج المنفذة في مجال الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية (2.266) توزعت بين الجهات المختلفة كوزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وجامعة أم القرى، وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.// انتهى //15:25ت م0058