أبها 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسبحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وفريق من صندوق الاستثمارات العامة سبل الاستفادة من المقومات الطبيعية لمنطقة عسير.وأوضح الحميدي خلال لقائه بمنسوبي الصندوق في مكتبه بالأمانة أمس، أن إمكانات منطقة عسير التنموية ستكون متاحة لتوجهات صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ برامجه ومشاريعه في المنطقة لتكون فرص الاستثمار التنموي فيها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.كما تم استعراض خطة البرامج والفعاليات التي ستطرح خلال صيف هذا العام، وأهمية الشراكة التنموية لخدمة جميع شرائح المجتمع من خلال مشروعات سياحية حديثة.// انتهى //15:26ت م0059