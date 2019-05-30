رام الله 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على ضرورة خروج أصوات من الكونغرس الأميركي تطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على إدارة ترمب للتراجع عن كافة العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف الحرب المالية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.وأكد رئيس الوزراء خلال لقاءه، اليوم في رام الله، عضو الكونغرس الأميركي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل أن حل الدولتين في خطر بسبب المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.// انتهى //15:26ت م0060