جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد جيتاناس ناوسيدا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليتوانيا.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //15:37ت م0064