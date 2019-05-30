القاهرة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم، 46 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت مليونين و400 ألف طن.وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة من هيئة القناة، اليوم، أن 24 سفينة عبرت المجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال، في طريقها للبحر الأحمر، بإجمالي حمولات بلغت مليونًا و300 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب، المتجهة نحو البحر المتوسط، 22 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونا و100 ألف طن.// انتهى //15:38ت م0065