جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسعقدت اللجنة الوزارية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المخصصة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا في ميانمار ، اليوم في جدة اجتماعها الثاني هذا العام ، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامية الـ 14 .ويأتي هذا الاجتماع متابعة لاجتماع بانجول في غامبيا الذي عقد في فبراير من عام 2019. والقيت خلاله كلمة غامبيا وبنغلاديش بصفتهما الرئيسان المشتركان للجنة، حيث قدمتا شرحا مفصلا للأوضاع والتطورات الجارية بشأن أقلية الروهينجا واللاجئين في المنطقة الحدودية بين بنغلاديش وميانمار وتداعيات القضية بشكل عام.كما تداول أعضاء اللجنة المعاناة التي تعيشها الأقلية الروهينجية ، والمستجدات التي تؤثر في مستقبلها في ميانمار وفي بلدان الشتات ، وذلك من أجل صياغة موقف موحد لدول منظمة التعاون الإسلامي إزاء الأزمة.// انتهى //15:58ت م0067