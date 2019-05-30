الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واستواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء عملها خلال إجازة عيد الفطر في القطاعات كافة بالمكاتب الرئيسية والفرعية وجميع المنافذ، لإنهاء إجراءات فسوحات الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية.كما تقدّم الهيئة خدماتها الالكترونية، مثل تسجيل المنشآت الكترونياً، وطلب فسح السلع، والاستفسار من خلال الخدمات الالكترونية عن بعض الأعمال، والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات المقدمة، سعياً منها لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفعالية الدواء، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.فيما يتابع مفتشو "الهيئة" عملهم الرقابي ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //17:08ت م0106