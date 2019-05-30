الدمام 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأكملت أمانة محافظة حفر الباطن والبلديات التابعة لها؛ استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1440 هـ، والزوار من داخل المدينة وخارجها، بتجهيز الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، ومصليات العيد، إضافة إلى مواقع احتفالات الأهالي ووضع عقود الزينة على أعمدة الشوارع.وأوضح أمين المحافظة المهندس علي الغامدي، أن فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة لها؛ قامت بتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية وتكثيف الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية، والقيام بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن الأمانة نفذت أكثر من 864 جولة ميدانية، رصدت خلالها 286 مخالفة، وإغلاق 52 محلاً مخالفاً.ودعا المهندس الغامدي، المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات الصحية من قبل المحلات التجارية وعلى ضرورة التعاون بين الأمانة والمواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات على رقم الطوارئ (940) أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي.// انتهى//17:09ت م0107