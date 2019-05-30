الباحة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسنفّذت جمعية البر الأهلية بمحافظة بلجرشي بالباحة، مشروع "إفطار صائم" لأكثر من 37 ألف صائم خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.وأوضح الأمين العام للجمعية علي الرفيدي أن الجمعية تشرف على تنفيذ هذا المشروع في كل عام، وللمرة الثانية في محافظة بلجرشي يتم تأمين الوجبات من خلال المتعهدين و الأسر المنتجة العاملة بالجمعية والحاصلين على شهادات صحية من البلدية, حيث يتم تأمين وجبات الإفطار للصائمين بجوامع المحافظة بمعدل 1500 وجبة يومياً، داعيًا أفراد ومؤسسات المجتمع إلى الإسهام في دعم المشروع.// انتهى //17:13ت م0109