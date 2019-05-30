الدمام 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساستقبل فرع جمعية البر بمحافظة الخبر مبرة الإحسان 583 سلة رمضانية، من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل وذلك أمس بمقر الجامعة.وأوضح الأمين العام للجمعية سمير بن عبد العزيز العفيصان، أن طلاب جامعة الإمام قاموا بتجهيز السلال الغذائية لتسليمها لفرع الجمعية بالخبر "مبرة الإحسان" لتوزيعها على الأسر المستحقة والمستفيدة من برامج المبرة الخيرية، مشيراً إلى أن السلال تم توزيعها على الأسر ضمن برنامج السلة الغذائية الذي تنفذه الجمعية وفروعها بكافة مناطق ومدن الشرقية.ووصف العفيصان مبادرة الطلاب بالإنسانية، مشيراً إلى الشراكة المجتمعية بين جمعية البر بالمنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في خدمة المجتمع.ولفت مدير فرع جمعية البر بالخبر "مبرة الإحسان" إلى أن الفرع قدم العام الماضي إعاشة رمضانية لعدد 1620 أسرة بتكلفة وصلت 815000 ريال، وقدمت كسوة عيد العام الماضي لـ 256 أسرة بتكلفة بلغت 192630 ريالاً، وأن السلال الرمضانية التي استلمها الفرع هذا العام جاءت تحت مسمى "قوت 4" بمبادرة مجتمعية من طلاب جامعة الإمام.وبين أنهم يسعون لعقد العديد من الشراكات المجتمعية مع الجامعات في مجال خدمة المجتمع، منوهاً إلى تكريم وحدة التطوع بالفرع مؤخرا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك خلال يوم التطوع الحادي عشر.وأشار إلى أنه سيتم توزيع السلال على المستفيدين من المحتاجين والفقراء والمساكين وكبار السن والمطلقات والأرامل والأيتام وأسر السجناء، مؤكداً أن المستفيدين من خدمات الفرع يتم إدراجهم كمستفيدين منها بعد بحث حالتهم والتأكد من استحقاقهم من خلال فريق بحث اجتماعي مختص.// انتهى //17:20ت م0111