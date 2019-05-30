جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأبرمت مؤسسة البريد السعودي أمس الأول اتفاقية مع جمعية ذوي شهداء الواجب "واجب"، لتوصيل بطاقات "فخر"، التي تصدرها الجمعية، إلى مستحقيها من الأسر التي فقدت ولي أمرها ممن استشهدوا دفاعا عن الدين والوطن , وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للمؤسسة .وقال معالي رئيس المؤسسة المهندس انف بن أحمد أبا نمى:" نحن نعتز بما نقدمه لشهداء الواجب والدفاع عن الدين والوطن، ونسأل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته."وقع الاتفاقية عن جمعية "واجب" رئيس مجلس إدارة بالإنابة الدكتورة أروى عمر اليماني، معربة عن شكرها لمؤسسة البريد السعودي لمشاركتها الجمعية في هذه المبادرة.ووقع الاتفاقية عن مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال ريان الشريف.// انتهى //17:20ت م0112