الطائف 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسحذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية في العيد.واكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناطبهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.// انتهى //17:43ت م0116