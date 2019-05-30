محايل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسكثفت بلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمغاسل والمشاغل النسائية ومحلات الحلاقة في المحافظة والمراكز التابعة لها و ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك .وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن مراقبي صحة البيئة قاموا بجولات مكثفة في المحافظة و المراكز التابعة لها للتأكد من سلامة الأدوات المستخدمة و سلامة العاملين ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمستهلكين وأسفرت الجولات عن إغلاق مغسلة و محل حلاقة ورصد 14 مخالفة صحية .و أشار إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية على المخالفين .وأكد البارقي على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 , وسيتم الإستجابة بشكل فوري كما نبّه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الإمتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك .// انتهى //17:44ت م0117