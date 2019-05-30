عام / بلدية بارق تكثف جولاتها الرقابية
الخميس 1440/9/25 هـ الموافق 2019/05/30 م واس
محايل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
كثفت بلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمغاسل والمشاغل النسائية ومحلات الحلاقة في المحافظة والمراكز التابعة لها و ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك .
وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن مراقبي صحة البيئة قاموا بجولات مكثفة في المحافظة و المراكز التابعة لها للتأكد من سلامة الأدوات المستخدمة و سلامة العاملين ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمستهلكين وأسفرت الجولات عن إغلاق مغسلة و محل حلاقة ورصد 14 مخالفة صحية .
و أشار إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية على المخالفين .
وأكد البارقي على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 , وسيتم الإستجابة بشكل فوري كما نبّه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الإمتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك .
// انتهى //
17:44ت م
0117