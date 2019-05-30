جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسوصل معالي رئيس المجلس القومي (الشيوخ) لجمهورية طاجكستان محمد سعيد عبيداللايف إلى جدة اليوم ، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجكستان عبدالعزيز بن محمد البادي , وسفير طاجكستان لدى المملكة ضراب الدين القاسمي , ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //17:49ت م0118