عام / رئيس المجلس القومي لجمهورية طاجكستان يصل إلى جدة
الخميس 1440/9/25 هـ الموافق 2019/05/30 م واس
جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
وصل معالي رئيس المجلس القومي (الشيوخ) لجمهورية طاجكستان محمد سعيد عبيداللايف إلى جدة اليوم ، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجكستان عبدالعزيز بن محمد البادي , وسفير طاجكستان لدى المملكة ضراب الدين القاسمي , ومندوب عن المراسم الملكية.
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17:49ت م
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