محايل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسدشنت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل اليوم, مبادرة حسن الوفادة "مرحباً ألف في عسير" ، بحضور منسوبي البلدية, وذلك بمقر البلدية .وأوضح رئيس البلدية أحمد عامر العربي أن المبادرة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير ومتابعة من أمين المنطقة, مشيرًا إلى أن جميع المواقع قد تزينت بمبادرة حسن الوفادة حيث تم تركيب شاشات الإلكترونية تحمل مبادرة حسن الوفادة. وأشار إلى أنه تم وضع الملصقات على المركبات التابعة للبلدية واللوحات الترحيبية بالمركز واللوحات الدعائية, مبينًا أنه سيتم تخصيص رقم جوال خاص بحسن الوفادة للاستفسارات من المواطن أو المقيم وذلك بهدف الوصول للمواقع السياحية بالمركز.// انتهى //17:49ت م0119