اجتماعي / "تراحم جازان" تسير رحلة عمرة لأسر النزلاء والمفرج عنهم
الخميس 1440/9/25 هـ الموافق 2019/05/30 م واس
جيزان 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
سيّرت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان اليوم ، رحلة لعدد من المفرج عنهم وزوجات وأبناء وبنات النزلاء إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ، وذلك ضمن برنامج كفالة أسر النزلاء والنزيلات مساهمة منها في التخفيف من معاناتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم في هذا الشهر الفضيل.
وأوضحت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري ، أن الرحلة ضمت ستة وأربعين فرداً من المشمولين بخدمات اللجنة ، معربة عن شكر وتقدير اللجنة للمتبرع بنفقات الرحلة على تفاعله مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان . // انتهى //
17:53ت م
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