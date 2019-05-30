جيزان 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسسيّرت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان اليوم ، رحلة لعدد من المفرج عنهم وزوجات وأبناء وبنات النزلاء إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة ، وذلك ضمن برنامج كفالة أسر النزلاء والنزيلات مساهمة منها في التخفيف من معاناتهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم في هذا الشهر الفضيل.وأوضحت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري ، أن الرحلة ضمت ستة وأربعين فرداً من المشمولين بخدمات اللجنة ، معربة عن شكر وتقدير اللجنة للمتبرع بنفقات الرحلة على تفاعله مع أوضاع أسر السجناء بمنطقة جازان . // انتهى //17:53ت م0120