إسلام آباد 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.04% أي ما يعادل 15 نقطة، وأقفل عند مستوى 35974 نقطة.وبلغ حجم التداول 176397730 سهماً نفذت في 310 صفقات، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 118 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 168 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.وسيطرت أسهم شركات النفط والغاز والطاقة والاسمنت والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //18:20ت م0131