اجتماعي / سمو نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
جيزان 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان لوالد وذوي الشهيد العريف حسن بن عبده محزري ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، منوها بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة .
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة .
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18:21ت م
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