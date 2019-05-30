نجران 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة،اليوم، حملة تفريج كربة عن أسر السجناء، تحت شعار "أسر السجناء لا ذنب لهم فلنكن سندًا لهم"،التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة بالمنطقة.ورفع سموه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ورعاهما ـ على ما يوليانه من دعم وعناية للعمل الخيري، والحرص على راحة المواطن الكريم، والتي تعززت بانطلاقة خدمة "فرجت" من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ.وثمّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز الجهود التي تبذلها اللجنة في المنطقة، الذين تطوعوا مخلصين لأداء واجب ديني ثم وطني وإنساني واجتماعي.وقدم رئيس اللجنة بالمنطقة، الدكتور حسين بن عايض آل حمد خلال اللقاء إيجازًا عن الأعمال التي تم إنجازها خلال هذا العام، موضحًا في تقرير إحصائي عدد السجناء المستهدفين بالحملة.// انتهى //18:32ت م0136