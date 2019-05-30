كابل 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسلقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 16 آخرون، في هجوم استهدف "جامعة الدفاع الوطني الأفغانية" وهي كلية عسكرية تقع غربي العاصمة كابل.وقال الناطق باسم شرطة كابل فردوس فارامورز في بيان له: "إن الانفجار وقع بالقرب من مدخل جامعة الماريشال فهيم على جانب الطريق"، مشيرًا إلى أن جنديًا رصد الانتحاري الذي وصل إلى الجامعة سيرًا على الأقدام، فقام بتفجير نفسه قبل أن يصل إلى هدفه.ووقع الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" في وقت مغادرة عدد كبير من الطلاب للمدرسة بمناسبة شهر رمضان.// انتهى //19:27ت م0138