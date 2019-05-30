جيزان 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسيُمثّل " ثوب العيد " عنوانا لبهجة عيد الفطر المبارك، وإعلانًا للفرحة بنعمة الله تعالى على عباده بإتمام صيام شهر رمضان المبارك، حيث يحرص أهالي منطقة جازان وجميع مناطق المملكة أيضا على تفصيل ثوب العيد منذ وقت كافٍ قبل حلول العيد السعيد.وشهدت محلات الخياطة الرجالية بمنطقة جازان ومحافظاتها إقبالًا كبيرًا من المتسوقين الراغبين في تفصيل "الثوب"، حيث اصطحب الآباء أبناءهم، ورافق الشاب أشقاءهم وأصدقاءهم للتعاون فيما بينهم في اختيار محلّ الخياطة الجيّد ونوع القماش المناسب.وتختلف ذائقة المتسوقين في تفصيل الثوب واختيار ألوانه، حيث يفضل البعض القماش أبيض اللون، فيما يقبل الشباب خاصة على الألوان الزاهية، ويعمد بعضهم إلى تطريز الثياب إظهارًا لجمالهًا، في الوقت الذي يحرص الكثيرون على الثوب بأصالته المتعارف عليها، فيما تتباين رغبات المتسوقين في أنواع الأقمشة الخاصة بالثياب.وتتفاوت أسعار تفصيل ثوب العيد، وتختلف وفق نوع القماش وجودته وأنواع التفصيل، وواكبت محلات الخياطة الحركة التجارية النشطة مع مطلع شهر رمضان المبارك بتجهيز أنواع من الأقمشة وعرض الجديد منها تمهيدًا لاختيارات المتسوقين.// انتهى //19:36ت م0142