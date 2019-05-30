المدينة المنورة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسعبر عدد من المصلين والزوار بالمسجد النبوي الشريف, عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية, على ماتبذله من أعمال وخدمات للتيسير على قاصدي المسجد النبوي خلال هذا الشهر المبارك.وقال الزائر طيب حسن محمد من السودان إن هذه الأعمال والجهود الكبيرة لخدمة الحرمين الشريفين والمصلين واجب على الجميع شكرها والدعاء للقائمين عليها, مُشيداً بما تبذله المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية.من جانبه, عبر الزائر محمد عياض من باكستان عن سعادته الكبيرة بقضاء هذه الليالي المباركة بالمسجد النبوي, وقال أنه تمنى كثيراً تأدية العمرة وزيارة المسجد النبوي في هذا الشهر الفضيل, فمنّ الله بها عليه, داعياً المولى تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, نظير الخدمات التي يبذلها لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين.بدوره ثمن الزائر فروخ رياض من الجزائر التنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالمسجد النبوي, وقال أنه عندما انتهى المصلون من الإفطار لاحظ السرعة الكبيرة في رفع سُفر الإفطار وتنظيف وتهيئة المسجد للمصلين, سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها.كما أثنى الزائر ابو القاسم من العراق على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين, وقال من عُمرة لأخرى نُشاهد التطور والأعمال المستمرة لخدمة الحرمين, داعياً الله تعالى أن يجزي ولاة أمر هذه البلاد –رعاهم الله- خير الجزاء على هذا العمل والمجهود الكبير.// انتهى //19:36ت م0143