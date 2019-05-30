الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسخاض لاعبو المنتخب السعودي للبراعم تحت 14 عامًا فراس رباط، وطلال الشبيلي، وعبدالإله فلاته، وعبدالسلام برناوي، تدريبات ومباريات افتراضية، وذلك خلال مشاركة الأخضر في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال "كرة القدم من أجل الصداقة"، الذي يقام على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول الإنجليزيين ويستمر حتى يوم الأحد المقبل في العاصمة الأسبانية مدريد.وحضر المدرب الوطني محمد أمين حيدر والطبيب مجاهد خوجه اليوم االمؤتمر الصحفي والمحاضرة التي قدمها لاعب المنتخب البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس عن اللاعب الناشئ، إلى جانب حضور رئيس أكاديمية برشلونة ميكيل بويج، ومدرب المنتخب الأسترالي تحت 23 عامًا جوزيف جامباو، ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد الروسي أليكسي سميرتين، كما شارك الوفد السعودي في محاضرات مختلفة تمحورت حول الطرق التدريبية وكيفية تطبيق القيم التسع لكرة القدم.ويواصل لاعبو المنتخب المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبرنامج ومن المقرر أن يتدرب المشاركون في المعسكر على المهارات الرياضية والإنسانية المختلفة بإشراف رياضيين وصحفيين ومدربين أكفّاء.يذكر أن البرنامج يحظى بمشاركة 800 لاعب يمثلون 54 دولة يحتفلون باليوم العالمي لكرة القدم. // انتهى // ‏20:21ت م0153