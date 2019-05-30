موروني 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسألقى موفد الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية جزر القمر الشيخ سالم المري اليوم، درسًا بعد صلاة العصر بعنوان " الطريق الموصول إلى محبة الله تعالى " وذلك في مسجد الهدى بمدينة إكوني بجزر القمر.وأشار الشيخ المري إلى الطرق المؤدية إلى محبة الله وهي إخلاص العبادة لله تعالى و متابعة النبي صل الله عليه وسلم في أقوله وأفعاله وفي عباداته، محذرًا من البدع والغلو في الدين ونبذ التطرف والإرهاب، مبينًا منهج النبي صل الله عليه وسلم القائم على الوسطية والاعتدال.وفي نهاية الدرس أجاب الشيخ المري على أسئلة المصلين واستفساراتهم.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية أطلقت برنامج الإمامة في رمضان لهذا العام ضمن مجموعة البرامج التي تنفذها في عدد من دول العالم لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .// انتهى //20:21ت م0154