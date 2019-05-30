الباحة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسوقع أمين منطقة الباحة علي بن محمد السواط أمس، عقد معالجة التشوه البصري، مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ 22,195,899 ريالاً، وذلك في مكتبة بالأمانة، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس خالد بن عبداللطيف الزهراني.وأوضح الدكتور السواط أن هذا المشروع يضاف إلى العديد من المشروعات البلدية والخدمة التي تشهدها مختلف مدينة ومحافظات الباحة، التي تهدف لخدمة المنطقة والأهالي والزوار.// انتهى //20:42ت م0156