إسلام آباد 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسنفذ مكتب الدعوة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من التمور لعام 1440هـ في أقاليم ومدن وقرى جمهورية باكستان الإسلامية.ويعد البرنامج جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.وقد ثمّن الشعب الباكستاني هدية خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ودعم حكومة المملكة المتواصل في جميع المجالات.ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حيث تم توزيع التمور على الفقراء والمستحقين، في الاقاليم والمدن والقرى النائية وعلى المساجد ومراكز التفطير.// انتهى //20:47ت م0157