حائل 25 / رمضان / 1440 هالموافق 30 / مايو/ 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل ، بدء ضخ مشروع المياه الشامل لبلدة " قصير بن متروك" شرق مدينة حائل بمسافة 120كم.وأوضح مدير عام الاداره العامة لخدمات المياه بالمنطقة خالد بن عيد الجمعان أن المشروع نفذ عبر خطوط ناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل " الشقيق" شمال شرق حائل مروراً بخزانات مياه" بزاخه" سعة 100000م3 ووصولاً لبلدة قصير بن متروك بأطوال أنابيب تتجاوز 170كم وذلك لتغذية خزان عالي سعة 200 م3 وتغطية كافة الأجزاء المشمولة بالشبكات بأطوال تقدر بـ 18 كم لتستهدف خدمة مايزيد عن 1000 مستفيد من خلال تنفيذ 174 توصيلة منزلية لافتاً النظر الى انه مع تشغيل هذا المشروع تم الإستغناء عن 178 رد صهريج شهرياً.وأكد الجمعان أن إدارة المياه ماضية في تنفيذ خطتها التوسعية والالتزام بتنفيذ المشاريع والتحسين المستمر للأنظمة التشغيلية مشيراً الى أن هذه المشاريع تأتي تطبيقًا لإستراتيجية الشركة في تنفيذ أهدافها التنموية المقررة وفق خطة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.//انتهـى //20:52ت م0159