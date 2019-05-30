نيودلهي 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، اليمين لولايةٍ ثانية في احتفال أمام جمهور حاشد، فيما يستعد لإعلان تشكيلة حكومته.وذكرت تقارير محلية أن مودي بات أول رئيس وزراء هندي يؤدي اليمين في القصر الرئاسي أمام نحو ثمانية آلاف شخص بينهم قادة من دول جنوب آسيا وشخصيات سياسية محلية.وحقق حزب مودي "بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي" غالبية كبرى عبر فوزه بـ 303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعدًا، موجهًا ضربة قوية لمنافسه الرئيسي حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعدًا فقط.ومن المقرر أن يعلن مودي البالغ من العمر 69 عامًا خياراته لمنصبي وزير المالية والخارجية مع إيجاد منصب لداعمه الرئيسي أميت شاه رئيس حزب بهاراتيا جاناتا.// انتهى //21:03ت م0160