المدينة المنورة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسغادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، المدينة المنورة اليوم متوجهًا إلى جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //21:27ت م0164