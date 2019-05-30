لندن 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على إرتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.62 % ليصل عند مستوى 3318.15 نقطة، كما أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع، حيث سجل المؤشر الذي يضم أكبر (100) شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسباً بنسبة 0.46 بالمئة، ما يعادل 32.86 نقطة، ليصل عند مستوى 7218.16 نقطة.وحقق مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني مكاسباً بمقدار 77.30 نقطة ليصل مستوى 9157.80 نقطة، كما اضاف مؤشري "أي إي إكس" الهولندي 4.56 نقطة و"داكس" الألماني 64.27 نقطة.// انتهى //21:28ت م0165