الرباط 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واساجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب عزيز أخنوش اليوم بالرباط، مباحثات مع وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.وتدارس الجانبان التعاون الزراعي بين المغرب وبريطاينا والوسائل الكفيلة بضمان استمرارية العلاقات التجارية في القطاع الزراعي، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.كما تمحورت المباحثات حول وضع المبادلات التجارية بين البلدين في مرحلة ما بعد البريكست، عندما يكون التعريف الجمركي المشترك للإتحاد الأوروبي غير مطبق، علاوة على ذلك، ناقش الجانبان، مشاركة المغرب في قمة بريطانيا حول الاستثمار الإفريقي، المقررة عقدها في يناير 2020.// انتهى //21:50ت م0170