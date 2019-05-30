الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين تحت (16) عاما إلي القاهرة اليوم لإقامة معسكر اعدادي قبل المشاركة في البطولة العربية التي ستقام في القاهرة منتصف شهر يونيو القادم .ويرأس البعثة السعودية عضو مجلس الإدارة حمود المالكي وتضم الإداري محمد الغامدي والمدرب تانير ومدرب الإعداد اللياقي فيليب ريلارك ومساعديه سلمان الثواب ومهند شعبين وطبيب المنتخب محمد العباسي و14 لاعباً هم سعد السبيعي - المنتظر الزريقي - اسامة الزهراني - عبدالله المطيري- عبدالالة المرواني - عبدالله الحربي- عبدالحميد الخيمي - حازم جوهر - مرتجي ال مدن- رضا المعيني - محمد بن زقر - نواف بابقي- محمد رضا العباس - روح العلي.ونوه المشرف على المنتخب حمود المالكي بنجاح المرحلة الأولي للمعسكر الداخلي في محافظة جدة الذي استمر مايقارب لأسبوعين أنصب خلالها اهتمام المدرب على قياس ورفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين ، مشيراً إلى أن المنتخب سيخوض عدد من المباريات الودية مع عدد من الفرق المصرية في القاهرة والاسكندرية قبل المشاركة في البطولة.كما ثمن المالكي دعم واهتمام ومتابعة رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الاله الشعيل لتجهيز وإعداد المنتخب لعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية. // انتهى //21:54ت م0172