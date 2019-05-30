جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسوصل معالي وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين عبدالله بيوتجاني، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق هاني عبدالوهاب كاشف، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //21:56ت م0174