الداير بني مالك 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأكملت بلدية محافظة الداير بني مالك استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة وتجهيز العديد من المواقع في المحافظة ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور ، أنه تم تكليف فريق عمل للإشراف على أعمال النظافة والصحة العامة والمراقبة الصحية من خلال المتابعة الميدانية للمحلات والمطاعم والأسواق التجارية والتأكد من النظافة العامة والتركيز على ما يتعلق بصحة سكان وزوار المحافظة والمراكز التابعة.وأشار إلى أن البلدية عملت على تهيئة مصليات العيد وتنظيفها ، وتجهيز الحدائق العامة وصيانتها ، إضافة إلى تركيب إنارات وأعمال الزينة ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والطرق والمداخل الرئيسة للمحافظة .وذكر المهندس مذكور ، أن البلدية تقوم حالياً بتجهيز موقع لتنظيم الفعاليات للاحتفال بهذ المناسبة السعيدة بدءاً من أول أيام العيد وحتى اليوم الثالث.// انتهى //22:25ت م0176