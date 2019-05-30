الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسواصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1440 هـ، في جمهورية جزر القمر تحت إشراف الملحقية الدينية في كينيا التابعة للوزارة، بحضور وفد الوزارة والدعاة والأئمة في جزر القمر، وذلك بمسجد الهدى بمدينة إكوني بجزر القمر.وعبر الدعاة عن شكرهم وعرفانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمة للإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تواصل تدشين مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية التمور في عدد من الدول، كما يصاحب هذه المشاريع برامج توعوية وإرشادية في شهر رمضان يقدمها نخبة من دعاتها، إلى جانب إمامتهم للمصلين بصلاتَي التراويح والقيام طيلة الشهر المبارك.// انتهى //22:31ت م0177