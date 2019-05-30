عام / دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الخميس 1440/9/25 هـ الموافق 2019/05/30 م واس
جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان ، إلى جدة مساء اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان رئيس بعثة الشرف نواف سعيد المالكي ،وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .
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23:07ت م
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