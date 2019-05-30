جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسوصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان ، إلى جدة مساء اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان رئيس بعثة الشرف نواف سعيد المالكي ،وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .// انتهى //23:07ت م0180