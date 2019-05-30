إسلام آباد 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان نيكولاس كاي الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي - الأمور المتعلقة بالسلام والاستقرار في المنطقة.كما استعرض الجانبان تطورات عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في هذا البلد.// انتهى //23:09ت م0181