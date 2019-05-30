سياسي / رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي ممثل حلف الأطلسي في أفغانستان
الخميس 1440/9/25 هـ الموافق 2019/05/30 م واس
إسلام آباد 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم الممثل المدني الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان نيكولاس كاي الذي يزور باكستان حالياً.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي - الأمور المتعلقة بالسلام والاستقرار في المنطقة.
كما استعرض الجانبان تطورات عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في هذا البلد.
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23:09ت م
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