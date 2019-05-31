مكة المكرمة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم في مقر إقامته بمكة المكرمة رئيس وزراء الجزائر نور الدين بدوي على هامش انعقاد القمة العربية الطارئة.وأطلع الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء رئيس وزراء الجزائر على آخر التطورات والمستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية، معربًا عن شكره للجزائر حكومة وشعبًا على دعمها للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.// انتهى //00:35ت م0187