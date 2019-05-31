الأمم المتحدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسحذرت المديرة العامة لمنظمة اليونيسف هنريتا فور من أن عشرات آلاف الأطفال شمال غرب سوريا يواجهون مخاطر وشيكة بالتعرض للإصابات أو الموت أو النزوح بسبب تصاعد القتال.وأكدت في بيان صحفي صادر عن المنظمة أن العنف تصاعد خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة في قرى شمال حماة وجنوب إدلب مما اضطر الكثير من الأسر إلى مغادرة ديارها مرة أخرى، فيما لم تتمكن أسر أخرى حوصرت بالقتال من الانتقال إلى مناطق آمنة.وأفادت فور أن التصعيد الأخير يأتي بعد أشهر من العنف في المنطقة، أدى إلى مصرع 134 طفلا على الأقل، وتشريد أكثر من 125 ألفا منذ بداية العام، مبينة أن تصاعد العنف قد عرّض نحو 30 مستشفى للهجمات، واضطر حوالي 43 ألف طفل إلى ترك مدارسهم، كما أجّلت الاختبارات النهائية في بعض مناطق إدلب بما يؤثر على تعليم 400 ألف تلميذ .ودعت إلى تفعيل أطراف الصراع شمال غرب سوريا وبمختلف أنحائها كل ما يمكن لحماية الأطفال والبنية الأساسية التي يعتمدون عليها بما في ذلك المستشفيات والمدارس.// انتهى //00:38ت م0189