عام / رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان يصل إلى جدة
الجمعة 1440/9/26 هـ الموافق 2019/05/31 م واس
جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس
وصل معالي رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشيف إلى جدة اليوم للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان رئيس بعثة الشرف المرافق هشام مشعل السويلم ، وسفير أوزباكستان لدى المملكة الوغبك مقصودوف ، ومندوب عن المراسم الملكية .
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