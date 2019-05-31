جدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسوصل معالي رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشيف إلى جدة اليوم للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان رئيس بعثة الشرف المرافق هشام مشعل السويلم ، وسفير أوزباكستان لدى المملكة الوغبك مقصودوف ، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //00:41ت م0190