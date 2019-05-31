بريدة 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن القمتين الطارئتين العربية والخليجية والقمة العادية الإسلامية التي تستضيفها المملكة في مكة المكرمة بهذا الشهر الفضيل والليالي المباركة، تظهر للعالم أجمع حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على جمع كلمة الأمة الإسلامية والعربية والخليجية في هذا الوقت المهم الذي يشهد مزيداً من الصراعات واختلاف وجهات النظر التي قد تُؤثر على أمن المنطقة بشكل عام.وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذه القمم الثلاث لخدمة المجتمع الخليجي والعربي والإسلامي وقضاياه، لافتاً النظر إلى أن عقد القمة في مكة المكرمة ، مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم ، تبرهن الدور الريادي للمملكة في توحيد الصف العربي والإسلامي ، داعياً الله أن تكلل أعمال هذه القمم بقرارات تقرّب وجهات النظر وتنعكس بشكل إيجابي في التلاؤم العربي والإسلامي والخليجي .// انتهى //00:42ت م0191