الرياض 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واسيخوض غداً المنتخب السعودي تحت 20 عامًا ثالث مبارياته ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.وسيلاقي الأخضر الشاب نظيره منتخب بنما في المباراة التي تجمعهما عند السادسة مساءً بتوقيت بولندا (السابعة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب بيدغوشتش، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من المونديال، حيث يحتل المنتخب المركز الرابع والأخير برصيد خالي من النقاط بعد خسارتين من فرنسا ومالي (0 - 2)، (3 - 4).ميدانيًا أدى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب بيدغوشتش، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وتركّزت على مران البناء من الخلف مع التموضع.من جانب آخر عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ممثلًا بالمنسق العام لمباريات المجموعة الخامسة من المونديال مساء اليوم اجتماعًا لممثلي منتخبي المملكة وبنما، وناقش الاجتماع الذي حضره مدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول الإعلام في المنتخبات السنيّة فيصل المرشدي، وأخصائي العلاج أحمد محروس، المواضيع اللوجستية والتنسيقية، وكذلك الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى المواضيع الطبية، كما تم اعتماد الطقم الأبيض للمنتخب السعودي في مواجهة الغد.// انتهى //00:54ت م0193