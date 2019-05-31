الخبر 25 رمضان 1440 هـ الموافق30 مايو 2019 م واسأوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن مواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بجميع إداراتها وأقسامها، استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك التي من المتوقع أن تشهد حركة كثيفة في أعداد عابري الجسر.وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة المساعدة على الطريق ستكون متاحة مجانًا على مدار الساعة على امتداد الجسر في الجانبين السعودي والبحريني لتقديم المساعدة اللازمة للمركبات في حال توقفها اضطراريا بسبب أعطال أو نفاد الوقود.كما سيتم تشغيل مسارات دفع الرسوم في الجانبين السعودي والبحريني بكامل طاقاتها التشغيلية، إضافة إلى عمل فريق الصيانة والنظافة وغرفة متابعة الحركة وفريق التنسيق وإدارة الأمن والسلامة والحركة بكامل طاقاتهم أيضا استعدادا لاستقبال المسافرين طيلة أيام عيد الفطر المبارك.وأبانت أن مركز خدمة العملاء وخدمات المسار الخاص بجسر الملك فهد سيعمل يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء ماعدا أول أيام عيد الفطر المبارك لاستقبال المستفيدين من هذه الخدمات، مبينة أن خدمات العملاء كافة ستكون متاحة للمسافرين خلال الإجازة للراغبين باقتناء أو تجديد بطاقة المسافر الدائم وإصدار أو تجديد بطاقات مسار أصحاب الهمم والطلاب التي تمنح خصما مقداره 50% في رسوم العبور ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدماتها كافة ورفع طاقتها التشغيلية خلال الإجازات الرسمية تسهيلا على المسافرين ولجميع المستفيدين من خدماتها.//انتهى//03:09ت م0211